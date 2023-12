"È l’investimento più grande fatto per lo sport"

Orgoglio e soddisfazione: il mandato amministrativo si conclude con uno degli investimenti pubblici più grandi che la giunta Barnini abbia fatto per lo sport. "Empoli avrà finalmente un nuovo grande impianto sportivo dedicato allo sport per eccellenza, l’atletica – afferma il sindaco empolese Brenda Barnini – È davvero una grande soddisfazione chiudere i dieci anni di mandato con l’apertura di questo cantiere. Il tema della convivenza tra atletica e calcio nello stadio Castellani-Computer Gross Arena è stato uno dei più difficili da gestire in questi anni e non lo sarà più in futuro. Finalmente anche l’atletica avrà un suo stadio dedicato e potrà continuare a portare alto il nome di Empoli nel panorama sportivo. La collocazione rende l’impianto anche e soprattutto un potenziamento straordinario delle attrezzature per le scuole superiori, facendo del polo di via Sanzio sempre più un vero e proprio campus scolastico".

E spunta già l’intitolazione, che come anticipa Barnini sarà un omaggio a Dario Del Sordo, presidente storico e fondatore dell’associazione Toscana Atletica Empoli, "compianto punto di riferimento per tutta la città". A pronunciarsi è anche il sindaco del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze. "La creazione di un nuovo impianto di atletica a Empoli è un’ottima notizia per tutto il territorio metropolitano – sottolinea Dario Nardella – Abbiamo bisogno di rafforzare e dare prospettiva a tutte le agenzie veramente educative e tra queste rientrano le società sportive, che hanno un ruolo non secondario nella crescita al divertimento e all’impegno, nella formazione al benessere restando leali con coloro con cui si compete e che sono nostri compagni in una corsa in cui dare il meglio di sè insieme agli altri".