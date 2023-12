È in arrivo il festival dei giochi in legno

EMPOLI

Stasera calici in alto per salutare questo 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno, che porterà subito un appuntamento da non perdere per grandi e piccini. Nel prossimo fine settimana, quello dell’Epifania, tornerà infatti ad Empoli “Giocoliamo“, il festival interamente dedicato al gioco artigianale in legno. Si tratta della seconda edizione dopo quella, molto partecipata, dello scorso anno, che si svolgerà in una nuova location rispetto al 2023. L’appuntamento è infatti per sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle ore 10 alle 18 presso il Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra a Empoli, con una due giorni di divertimento per chiudere in bellezza le festività.

Saranno presenti oltre cento giochi, tra tavoli dedicati a quelli d’ingegno e di astuzia, alle postazioni riservate alle sfide e al giocare insieme. Passando per l’area kids, a quella dedicata al gioco lab. Per partecipare è possibile acquistare i biglietti online sul sito www.conexoaps.com, cliccando nella sezione “biglietti“ e successivamente nella specifica manifestazione “giocoliamo“. Per informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 348 7695994. L’evento si svolgerà naturalmente anche in caso di pioggia, visto che la location scelta è al chiuso.