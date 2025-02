Due murales dal Centro diurno di Cerbaiola ora in mostra alla scuola di Marcignana

Empoli, 4 febbraio 2025 – Sono stati inaugurati due mosaici realizzati dalle ospiti e dagli ospiti dal centro diurno di Cerbaiola per la scuola 'Dante Alighieri' di Marcignana alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, del vice con delega al Sociale, Nedo Mennuti, e dell'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti.

A ricevere la delegazione, la dirigente Maria Anna Bergantino, le maestre e ovviamente alunne e alunni della scuola primaria di via Saettino. I due mosaici raffigurano, in due scene separate, Dante Alighieri, il poeta padre della lingua italiana a cui la scuola è intitolata, e una rappresentazione del mondo della scuola in chiave allegorica, come una barca che permette di approdare verso nuovi lidi lungo le acque della conoscenza.

Dopo i saluti iniziali nella scalinata-auditorium della scuola, le bambine e i bambini sono intervenuti prima ringraziando del regalo, poi recitando alcune citazioni famose dedicate alla scuola, alla conoscenza e alla libertà. Infine hanno intonato la canzone Supereroi di Mr. Rain: un momento di vera emozione.

"Questa scuola molto bella - ha raccontato il sindaco Alessio Mantellassi alla platea - è stata resa ancora più bella con questi mosaici fatti qui vicino. Dal Centro Diurno, che ringrazio, ne vengono fatti tanti nel corso degli anni e anche a me ne è stato regalato uno raffigurante una piccola Gioconda, è esposto nel mio ufficio. Un mosaico parla della scuola con un messaggio di festa e di allegria, come dovremmo tutti vivere questi preziosi anni. L'altro parla del poeta a cui è intitolata questa scuola e gli rende omaggio. Ma questa scuola non sarebbe molto senza la parte della didattica fatta dalle insegnanti e senza la parte di voi bambine e bambine che siete chiamati ad animare e a voler bene a questi spazi".