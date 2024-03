Due incontri su filosofia e maternità

EMPOLI

Weekend intenso alla Libreria Rinascita in via Ridolfi a Empoli, dove sono in programma due eventi letterari. Si parte domani alle 18 con la presentazione del libro “I filosofi in tenzione“ di Andrea Pioli. L’autore guiderà il pubblico in una sorta di storia in rima del pensiero filosofico, un viaggio in cui Filosofia e Poesia procedono in sintetico connubio. Parlando da un imprecisato altrove, filosofi e intellettuali del presente e del passato raccontano se stessi e le proprie dottrine, declamando a gran voce la propria visione del mondo. Un inusitato itinerario filosofico attraverso le sonorità della parola: quartine e terzine di endecasillabi intrise di pensieri e concetti, tramite le quali ogni filosofo schernisce vigorosamente il proprio avversario in crescente ed imperterrita tenzone.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 17, Purple Square Toscana dedicherà invece un reading all’ultima splendida opera di Michela Murgia (nella foto), “Dare la vita”. In questo libro l’autrice da un altro modello di maternità, come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d’anima possano sommarsi ai legami di sangue. Pagine che permettono di entrare nelle infinite sfaccettature degli affetti e di comprendere come aprire all’altro non riduce, ma amplifica l’amore. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione scrivendo una email all’indirizzo [email protected].