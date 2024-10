Droga in casa ed un laboratorio per confezionarla, arrestato dalle fiamme gialle

Empoli (Firenze), 11 ottobre 2024 – Un uomo di nazionalità italiana, con precedenti per reati simili, è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo il ritrovamento all’interno della sua abitazione di un discreto quantitativo di droga. L’operazione è stata messa a segno dai militari della compagnia di Empoli, supportati da una unità cinofila.

Ad insospettire le fiamme gialle è stato il comportamento dell’uomo durante un controllo. Seppur sprovvisto, in quel momento, di alcuna sostanza stupefacente, i sospetti circa una sua precedente detenzione venivano avvalorati dalle ripetute segnalazioni del cane antidroga. Di conseguenza i militari, in seguito alla perquisizione della sua autovettura, hanno ripetuto la stessa operazione presso la sua abitazione, rinvenendovi all’interno la droga pronta per essere spacciata e un laboratorio casalingo, dotato di led rings, strumenti da taglio, vari bruciatori per sciogliere la sostanza stupefacente e renderla cremosa, materiale per il suo confezionamento e per la sua successiva rivendita.

Il soggetto, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari ed è stato privato della sostanza stupefacente prontamente sequestrata insieme ai tutti gli altri materiali propedeutici alla sua lavorazione e al suo confezionamento per la sua successiva rivendita.