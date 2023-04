Dottor Giglio in pensione Il "grazie" di Avis

EMPOLI

Alla fine è arrivato il momento di salutare i colleghi di una vita e di andare in pensione. Ma non sono mancate le emozioni.

Sono in tanti ad essergli grati e ad averlo salutato con affetto. Fra questi, anche l’Avis zonale empolese che ha salutato con grande piacere il dottor Giglio Ludovico (nella foto), dopo ben 32 anni di servizio.

Il dottor Giglio ha prestato servizio al centro trasfusionale dell’ospedale di Empoli. Così, nel giorno del suo pensionamento, il presidente dell’Avis zonale empolese, Guido Crudeli, e il presidente di Avis Empoli, Luciano Ramazzotti , gli hanno "augurato il meglio per il proseguo della sua vita ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per i donatori".