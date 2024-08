Donne modello, doppia intitolazione a Nilde Iotti e Alda Merini

Il Comune di Castelfiorentino renderà presto omaggio a Nilde Iotti ed Alda Merini (nella foto), intitolando a due delle figure femminili più rappresentative dell’Italia del ‘900 una via o una piazza di nuova realizzazione. Si tratta di un’iniziativa voluta dalla giunta comunale, deliberata dal sindaco e dagli assessori pochi giorni fa, che riguarda opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio della lottizzazione prevista per due aree del territorio.

La piazza o la via dedicata all’ex-presidente della Camera dei Deputati (nonché militante ai tempi della Resistenza) nascerà in particolare fra via Sandro Pertini e via Alicata, nell’ambito della costruzione di un complesso residenziale un piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

Alla poetessa milanese, premio Nobel per la letteratura nel 1998, sarà invece intitolata una piazzetta alla quale si accederà da via VIII Marzo, rientrante nell’ottica del piano attuativo di Dogana.