Aggredita per strada da uno sconosciuto: attimi di paura per una 57enne

Gambassi Terme, 28 gennaio 2024 – Una donna è stata strattonata e fatta cadere rovinosamente a terra da uno sconosciuto dopo averle chiesto insistentemente dei soldi.

E' successo nella tarda serata di sabato 27 gennaio nel comune di Gambassi Terme. Una 57enne della zona ha denunciato ai carabinieri che mentre percorreva a piedi da sola i giardini comunali, in zona Piazza Roma, è stata avvicinata da un uomo che dopo averle chiesto dei soldi e aver ricevuto una risposta negativa l'ha spinta a terra per poi fuggire.

La donna, ricorsa autonomamente alle cure dei sanitari dell'ospedale "San Giuseppe" di Empoli ha riportato lievi lesioni. Sono in corso le indagini in corso dei carabinieri per risalire all'autore dell'aggressione. I militari stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area.