Donazioni di sangue e preghiere. Così vive il ricordo di Riccardo

Diciotto donazioni. Diciotto cuori grandi. Diciotto come gli anni che sono passati da quel tragico incidente, in cui a perdere la vita al centro sportivo di Vinovo furono due giovani promesse della Juventus . Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, portiere e centrocampista, due diciassettenni che il mondo del calcio non dimentica. E non li dimentica la Valdelsa che continua a dimostrare affetto e vicinanza ancora oggi alla famiglia Neri,che vive a Gambassi Terme.

Come ogni anno è stata messa in piedi la donazione straordinaria di sangue che i volontari dedicano a Riccardo, nato e cresciuto nel borgo gambassino di Varna. Domenica scorsa, dalle 7,30 si sono presentati, appunto, in diciotto al centro trasfusionale dell’Avis di Castelfiorentino. Negli spazi dell’ex ospedale di Santa Verdiana, è andata in scena la solidarietà nel segno della memoria. I genitori di Riccardo, entrambi donatori, hanno a cuore questo appuntamento che ormai è un incontro fisso sul calendario. Evento che nel 2024 è caduto proprio domenica 15 dicembre, in coincidenza con la data dell’incidente di diciotto anni fa a Vinovo.

"Hanno partecipato in diversi dall’associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca a questa donazione straordinaria - raccontano dall’Avis di Castelfiorentino - C’erano i familiari di Riccardo, che hanno distribuito i calendari e offerto la colazione ai donatori". Donatori di età mista, over 30 per i quali la causa è davvero sentita. "C’è qualcuno che aspetta proprio questo appuntamento annuale per donare il sangue. Si sono fatti avanti anche tre candidati, tre aspiranti donatori interessati ad iniziare questo percorso di generosità".

Sono 750 gli iscritti all’Avis di Castelfiorentino, 53 i nuovi donatori, "con un bilancio positivo per il 2024 anche se non si va mai in pari, perché sono diversi - dicono dall’associazione - gli anziani che ci lasciano". La giornata di ricordo si è chiusa con la messa delle 21.30 celebrata nella chiesa di Varna. Un altro gesto per tenere viva la memoria, dopo la grande partecipazione alla cena di beneficenza che è stata organizzata lo scorso 6 dicembre e a cui si sono uniti i grandi campioni dello sport, da Gigi Buffon, al Ct della Nazionale Luciano Spalletti. E si va avanti sabato 21 dicembre da via Volontari del sangue a Castelfiorentino, dove l’associazione sarà presente con il proprio banchetto di manufatti artigianali. Un modo per colorare di solidarietà il Natale che è alle porte.

Ylenia Cecchetti