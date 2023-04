La prima donazione a quattro zampe: l’opera buona dell’alano Ettore. "C’è sempre bisogno di sangue"

Montespertoli, 25 aprile 2023 – Si è fatto accompagnare in clinica dal suo amico più caro, perché è insieme che si affronta la paura dell’ago. Dopo essersi rilassato nelle mani degli infermieri, Ettore ha fatto la sua "opera buona" e se ne è tornato a casa…scodinzolando. Ma prima, una gustosa e meritata colazione a base di crocchette, per recuperare le energie. Tutte operazioni di routine per la donazione del sangue, se non fosse che il protagonista ha quattro zampe, due anni, ed un pelo tutto da accarezzare. Il primo cane donatore dell’Avis di Montespertoli è un alano che, non a caso, appartiene a Carlo Antichi, presidente di sezione.

"E’ la prima volta che il mio Ettore dona - racconta Antichi - Non è un’opportunità che tutti conoscono ed è importante divulgarla. L’emergenza sangue, dopotutto, esiste anche per gli animali. Il nostro veterinario di Empoli ci aveva chiesto se eravamo interessati visto che a Pisa cercavano cani grandi per la carenza di sangue. Noi siamo stati molto felici di questa richiesta: la nostra famiglia è composta da quattro donatori di sangue". E così cane e padrone hanno risposto all’appello dell’Ospedale Didattico Veterinario "Mario Modenato" di San Pietro a Grado, Pisa, struttura che conta al suo interno moltissimi ambulatori e laboratori di ematologia. il medico veterinario ha eseguito al donatore speciale una visita clinica completa per valutare la sua idoneità.

Per donare infatti, ogni amico a quattro zampe deve essere regolarmente iscritto all’Anagrafe Canina: nel caso in cui sia in possesso di tutti i requisiti, si procederà con il prelievo di sangue per la tipizzazione del gruppo sanguigno. Al momento della donazione, i cani candidati donatori sono sottoposti gratuitamente alla visita clinica e agli esami del sangue. La donazione di sangue è sicura e indolore e può essere ripetuta ogni 3 mesi.

"Ettore sarà richiamato quando ci sarà bisogno - afferma Antichi, orgoglioso - Era la prima volta per lui ma sono certo che non sarà l’ultima". Con i suoi 82 chilogrammi ed un carattere piuttosto docile, l’alano ha compiuto il suo atto di generosità. Promuovere la donazione di sangue come gesto di solidarietà è fondamentale nell’uomo, e perché no, anche nel cane. Donare sangue è infatti un gesto importante per essere di aiuto ad altri cani che hanno bisogno di trasfusioni in situazioni di emergenza o per curare gravi malattie come tumori o leucemie. "Mi piacerebbe che questo gesto invogliasse anche altre persone a portare il proprio cane a donare". Una sensibilizzazione decisamente originale.