Donatori da 58 anni. L’Avis taglia il traguardo insieme ai volontari. Ecco numeri da record

La notizia è positiva, un segno ’più’ che merita di essere festeggiato. In un anno sono aumentate a Empoli le donazioni di sangue e plasma. È un cuore generoso quello che batte nel petto della città. Lo si è visto durante le celebrazioni per i 58 anni dell’Avis Comunale di Empoli, organizzata domenica pomeriggio in sede per premiare un vero e proprio esercito di donatori virtuosi. Sono addirittura 119 i nomi finiti nella lista dei "medagliati"; persone che durante l’anno si sono ritagliate tempo, energia e coraggio per aiutare il prossimo. A consegnare gli attestati sono stati Claudia Firenze presidente Avis regionale Toscana, Enrico Sostegni consigliere regionale, il senatore Dario Parrini, il vice sindaco di Empoli Nedo Mennuti, gli assessori Maria Grazia Pasqualetti e Adolfo Bellucci con Simona Cioni presidente del Consiglio Comunale. A gran sorpresa, anche il presidente della Regione Eugenio Giani si è unito alla festa. All’evento ha partecipato anche la dottoressa Elvira Martinelli, direttrice del centro trasfusionale empolese.

È stato un giorno di festa per 58 anni di attività, impegno e dedizione, con uno sguardo sempre rivolto ai bisogni dell’altro. Nei locali di via Guido Rossa a Serravalle si è svolto il raduno delle varie sezioni Avis dell’Empolese Valdelsa, con la partecipazione anche di altre associazioni che si occupano di donazione del sangue. Non è mancato l’omaggio rivolto ad Alessandro Bini e Rinaldo Maggini, fondatori e consiglieri di Avis Empoli, venuti a mancare lo scorso anno. Dall’aperipranzo dei volontari, alla consegna dei premi, spazio alle foto ricordo e alle storie. Come quella del donatore dei record, Luca Palloni: all’attivo ben 115 donazioni, la prima nel gennaio del 2005. Classe 1981, Palloni ha saputo distinguersi per altruismo negli anni, guadagnandosi il titolo di donatore "oro con rubino".

Numeri alla mano, sono da incorniciare i dati Avis Empoli relativi al 2024. Le donazioni aumentano anche se di solidarietà non ce n’è mai abbastanza. Sono stati utili per raggiungere il risultato, appelli e campagne. Nell’anno ancora in corso si sono contate 1170 donazioni totali, 41 in più rispetto al 2023. Di queste, 953 sono state di sangue (più 31 in rapporto all’anno passato) e 204 di plasma (otto in più se raffrontate ad un anno fa). Unico dato in negativo riguarda le donazioni multicomponent, dieci quest’anno e undici nel 2023.

Y.C.