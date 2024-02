Don Milani fra libri, teatro e convegni

Lo scorso anno è caduto il centesimo anniversario della nascita di don Lorenzo Milani. E per ricordare il "priore di Barbiana", anche il Comune di Cerreto ha organizzato (in collaborazione con la Regione Toscana e con le varie associazioni) una serie di iniziative rivolte ai cittadini che si pongono l’obiettivo di approfondirne la figura a oltre mezzo secolo dalla sua dipartita. Il progetto ’Dalla parte degli ultimi – Attualità del pensiero di don Lorenzo Milani’ proposto dall’ente è partito nelle scorse settimane e proprio venerdì scorso si è tenuto presso la biblioteca Emma Perodi l’approfondimento ’Don Lorenzo Milani tra passato e presente: ripensare un’esperienza educativa e il suo rapporto con la società’. Sempre la biblioteca ospiterà anche le prossime iniziative programmate: domenica prossima alle 17 avrà ad esempio luogo la presentazione del libro ’Don Milani – Storia di un profeta disobbediente’ di Mario Lancisi, alla presenza del sindaco Simona Rossetti (nella foto in alto) e di padre Albino De Giobbi. Dopo qualche giorno di pausa, stando perlomeno al programma approvato lo scorso gennaio, il ciclo ripartirà il 15 marzo, con lo spettacolo teatrale ’100 Don Milani’, con inizio della rappresentazione fissato per le 21.15. E a chiudere la rassegna, il prossimo 22 marzo, il convegno intitolato ’Riflessioni sull’esperienza sociale, religiosa ed educativa di don Lorenzo Milani, per una scuola accogliente ed una comunità inclusiva’.