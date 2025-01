Don Cristiani e Shalom in missione, medicinali per il Gambia

Missione carica di emozioni ed importanti appuntamenti quella di monsignor Andrea Cristiani e di Shalom in Gambia. "Abbiamo visitato il carcere minorile di Banjul che accoglie i detenuti di tutto il paese. Abbiamo portato palloni, biscotti e prodotti per l’igiene personale e appena i 25 ospiti li hanno visti c’è stata grande esultanza dietro le grate – spiega una nota – . Poi abbiamo incontrato Yankuba Darbie, sindaco di Brikama, area che con duro lavoro sta uscendo dal degrado sociale ed economica e quindi di grande emigrazione: basti pensare che solo nel 2024 sono morti 300 ragazzi nell’attraversare il mare". La delegazione si è poi recata alla Music Academy creata dalla cantante molto famosa in tutta l’Africa e in Europa Sona Jobarteh, la quale ha creato un progetto in cui accoglie, istruisce e forma giovani ragazzi. Poi la visita al Brufut Health Center, dove Shalom ha consegnato una valigia di farmaci. La missione continua.