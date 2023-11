Domenica di shopping. C’è ’Empolissima’ in centro

EMPOLI

Questo "finto autunno" sembra stia cedendo il passo al fresco. Quel che ci vuole per immergersi nell’atmosfera natalizia che avvolgerà la città tra due settimane esatte. Mente sale l’attesa per "Empoli città del Natale" (l’accensione del grande albero di piazza della Vittoria che darà il via alla manifestazione è fissata per il 18 novembre), ecco un’altra occasione di shopping, svago e divertimento. Domenica torna il tradizionale mercato in centro, appuntamento targato Anva-Confersercenti. Dalle 8 alle 20, l’edizione conclusiva della programmazione 2023 di Empolissima, questa volta in versione invernale, toccherà via Roma e via Tinto da Battifolle, piazza della Vittoria, via Pievano Rolando e via Salvagnoli.

"Questo autunno anomalo ha condizionato fortemente le vendite – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Adesso registriamo una inversione di tendenza. Il clima finalmente ci sta aiutando e grazie alla sinergia con i negozi del centro riusciremo a definire un’offerta di richiamo per tutto il territorio". "Mancano due settimane all’arrivo del Natale in città – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – è l’appuntamento più importante per le nostre attività. Il percorso di avvicinamento che abbiamo fatto con Empolissima ci ha permesso di mantenere vivo il rapporto con tutti i nostri clienti. Abbiamo un obiettivo ambizioso. Rendere Empoli attrattiva durante tutto il periodo dell’anno, grazie ad iniziative come questa ci stiamo riuscendo".

Protagonista indiscusso, domenica, sarà lo shopping con il mercato tutto il giorno e l’apertura straordinaria dei negozi. "Una nuova opportunità di promozione del commercio ambulante – sottolinea Antonio Ponzo Pellegrini, assessore a Commercio e Attività produttive del Comune di Empoli – Ma anche delle attività che hanno sede nel giro". Occhio alle modifiche temporanee al transito. Fino alla mezzanotte di domenica nelle vie in cui si terrà il mercato ci sarà il divieto di transito e di sosta così come nel tratto di via dei Neri, compreso fra via Leonardo da Vinci e via Santo Stefano, dove si svolgerà la manifestazione Art Spot.