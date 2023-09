Domani Burroni e Pianigiani con i loro stornelli a Montespertoli - "Veglia sulle aie"

MONTESPERTOLI

Dalla musica degli anni Ottanta con Dj Muzzi alle risate con il cabarettista Gianni Giannini, sono andati in archiivio preso l’agriturismo Manetti di Montespertoli i primi due eventi dell’ultima tappa della rassegna “Veglia sulle aie“, che si concluderà martedì prossimo 5 settembre. Domani sera, invece, sarà la volta dello spettacolo “I canti dell’aia“, una serie di improvvisazioni e stornelli toscani a cura di Francesco Burroni e Giulio Pianigiani. Il tutto per accompagnare la degustazione di prodotti tipici godervi il panorama comodamente seduti ai tavolini o passeggiando tra i boschi circostanti. Per la prenotazione è possibile chiamare il numero di telefono 0571 671 930.

L’agriturismo Manetti è la decima ed ultima di aziende agricole ed agrituristiche locali, che a rotazione dallo scorso mese di luglio hanno aperto le proprie porte offrendo un bicchiere di vino e un assaggio di ottimi prodotti di filiera, organizzando degustazioni, laboratori sui mestieri agricoli, incontri, passeggiate e attività per i più piccoli, con prezzi popolari.