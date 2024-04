Distaccamento vigili del fuoco. Sarà un presidio per la Valdelsa

Un bel passo avanti al capitolo sicurezza per la zona orientale dell’Empolese, in particolare per il territorio di Montespertoli: il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco inaugurato nei giorni scorsi nella zona industriale di Bardella, vicino San Casciano, "copre" ufficialmente anche Montespertoli. Un aiuto, quindi, a quello empolese. Il timbro è del corpo nazionale dei vigili del fuoco: il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sottosegretario di Stato Emanuele Prisco, del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Carlo Dall’Oppio, del direttore regionale Marco Frezza, del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, del comandante dei vigili del fuoco Marisa Cesario e del sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi.

Numerose inoltre le autorità civili e militari e le associazioni di volontariato che hanno partecipato all’iniziativa. "Il nuovo presidio - si spiega difatti dal corpo nazionale - garantisce una maggiore vicinanza ai cittadini del territorio compreso tra i comuni di San Casciano, Impruneta, Montespertoli, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa". "Questa è un’ottima notizia, per la sicurezza della nostra zona e dei cittadini", il commento del sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, che ha una vasta parte di territorio assai più vicina a Bardella di San Casciano che non a Empoli. Eccola: Fornacette, l’alta valle del Virginio, la dorsale che va da San Pancrazio a San Quirico sino a Montagnana, Baccaiano, lo storico villaggio di Montegufoni, Cerbaia e La Ripa, la media valle della Pesa condivisa con San Casciano, la bassa valle Pesa sino alle porte di Montelupo, Lucciano, e anche il poggio di Lucardo. Sono numerose le frazioni interessante. Si tratta di paesaggio perlopiù rurale ma con anche importanti realtà produttive (Ponterotto, Baccaiano ed Anselmo, zona industriale della Ripa a Cerbaia). E ci sono anche strade importanti come la Sp 4 Volterrana, la Sp 93 Certaldese, la Sp 80 di Val Virginio e la Sp 81 Via Romita. Per Montespertoli - come ha sottolineato il primo cittadino - una bella sorpresa nell’uovo di Pasqua 2024.

Andrea Ciappi