Dibattiti e tanti ospiti Ecco la festa dell’Unità

E’ iniziata ieri sera la Festa de l’Unità di Fucecchio, tornata nella location tradizionale della zona sportiva, in via Fucecchiello. In programma tante iniziative fine al 6 agosto "La Festa de l’Unità ritorna in centro a Fucecchio con il tema ’I Care - mi prendo cura di te. Il grido di un popolo libero!’. Non a caso, in questo anno della ricorrenza del centenario della nascita di Don Milani, abbiamo sentito la necessità di gridare forte questa frase", dice Luca Giorgi, segretario del pd locale. Dopo il debutto affidato al sindaco Spinelli, stasera toccherà all’assessore regionale Alessandra Nardini. Questi invece gli ospiti dei giorni successivi: Carlo Cottarelli (martedì alle 18.30) Tania Cintelli, Brenda Barnini e Sabrina Mazzei (martedì ore 21.30), Enrico Sostegni (giovedì 27 luglio), Emiliano Fossi (venerdì 28), Dario Parrini (sabato 29), Alessio Falorni (1 agosto), Lorenzo Guerini (mercoledì 2 agosto). La chiusura della festa con il presidente della Regione, Eugenio Giani, domenica 6 agosto.