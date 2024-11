Diaz al pianoforte. Arriva il tributo al ’re’ del pop

EMPOLI

Musica, danza e cultura si uniscono in un omaggio indimenticabile al Re del Pop Michael Jackson. Questo quanto aspetterà domani sera gli appassionati che alle 21.15 si accomoderanno nella sala del Palazzo delle Esposizioni di Empoli per assistere al secondo concerto della rassegna "Natale in musica", promossa dall’associazione Il Contrappunto. L’evento, che vedrà all’opera l’Orchestra Toscana Classica con Fernando Diaz al pianoforte, prende spunto da uno spettacolo precedentemente realizzato dallo stesso pianista e compositore, dal titolo "Symphonic Tribute to Michael Jackson", eseguito dall’Orchestra Toscana Classica in numerose città della Toscana. Un piccolo ensemble orchestrale diretto dal pianoforte da Fernando Diaz eseguirà quindi alcuni dei maggiori successi del cantante pop americano, che verranno accompagnati dalle coreografie delle ballerine Virginia (affetta da tetraparesi spastica e costretta quindi in sedia a rotelle) e Martina Di Carlo. Questo straordinario connubio di energia e armonia darà vita a uno spettacolo emozionante che mescola il celebre pop di Michael Jackson con l’intensità della musica sinfonica, offrendo un’esperienza unica che supera ogni confine artistico. Il concerto è parte del progetto "Danza Senza Confini", che si propone di dimostrare come la passione per l’arte possa abbattere ogni barriera, costruendo ponti tra diverse culture, stili e sensibilità.

Questo spettacolo è insomma l’occasione per celebrare la bellezza dell’espressione artistica in ogni sua forma e per rendere omaggio a una leggenda che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica. Una performance che intende dimostrare come la passione per l’arte possa abbattere ogni barriera, creando un ponte tra mondi diversi e celebrando la bellezza dell’espressione senza limiti. Per informazioni è possibile visitare il sito internet dell’associazione www.associazioneilcontrappunto.com, oppure scrivere una mal all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero di telefono 338 193 0949.