Degrado al Mariambini. "Chiudiamolo di notte"

Empoli, 31 agosto 2023 – ”Una situazione inaccettabile". La Lega attacca sul parco Mariambini: "Pieno di spacciatori, di bottiglie di vetro abbandonate" dice il capogruppo della Lega ad Empoli Andrea Picchielli. "Purtroppo il parco non è un luogo adatto per i bambini e per le famiglie e l’amministrazione non è intervenuta per migliorare la situazione", continua Picchielli che varie volte era intervenuto sulle questioni della sicurezza e del degrado dell’area verde. Il capogruppo leghista proporrà – spiega una nota – in consiglio comunale una mozione per la chiusura notturna del Parco Mariambini, sul modello dei parchi inglesi, affinché la notte non diventi un covo di spacciatori e balordi.

"Le segnalazioni proseguono da parte degli empolesi riguardo la questione del degrado dei luoghi pubblici ma il silenzio di chi amministra è fragoroso, quasi il tema non li riguardasse – aggiunge Tiziana Bianconi, segretario del Carroccio che già aveva posto l’attenzione proprio "sulla questione dei rifiuti e della generale incuria nelle strade e nel centro di Empoli". "Dobbiamo continuare a vivere così? L’amministrazione di una cittadina importante come Empoli non ha il dovere di intervenire e creare per i propri abitanti quelle condizioni di vita dignitose che tutti stanno richiedendo a gran voce? – prosegue Bianconi – Non si può più continuare a vivere sull’orlo del degrado e non si può più restare a vedere, in silenzio, senza agire". A partire da settembre saranno nuovamente operativi, nelle città di Ferrara, Monza e Pisa, i presidi di “Strade sicure”, ulteriore segno della grande attenzione che viene rivolta a questi territori ha annunciato in una nota il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, e la Lega lo ricorda.

"Una linea d’azione già da tempo indicata anche dalla Lega a Empoli, che mirerebbe al potenziamento delle risorse e degli organici dedicati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di degrado e della criminalità – prosegue la nota –. L’impiego dei militari dell’esercito si aggiungerebbe ai servizi delle forze di polizia, che sarebbe così ulteriormente potenziata per la vigilanza nei luoghi ad alta frequentazione per garantire migliori condizioni di sicurezza, legalità e dignità".