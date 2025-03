Debora Mattiello nei panni di “Geppetto“

EMPOLITorna ad aprirsi il sipario del Minimal Teatro di Empoli. Lo farà domani alle 21 per ospitare Debora Mattiello (nella foto) e il suo “Geppetto“, scritto a quattro mani con Tonio De Nitto e tratto da “Le avventure di Pinocchio“ di Carlo Collodi, all’interno della rassegna per bambini e famiglie Teatri di confine. Geppetto, interpretato dalla stessa Mattiello, è un vecchietto che trasforma la sua bottega in un mondo visionario. È un falegname povero che vive in una città di falegnami, dove tutti sanno lavorare il legno e ne tirano fuori meraviglie. Un banco di lavoro e gli attrezzi del mestiere di falegname diventano, nelle mani di questo Geppetto, mondi lontani capaci di raccontare la fiaba di Pinocchio ma anche piccole invenzioni quotidiane, come i giochi di un tempo, evocazione più che rappresentazione, stimolo più che descrizione. Lo spettacolo propone un adattamento drammaturgico originale, teso a ricordare il lavoro artigiano. Sarà l’occasione per i più piccoli di conoscere, attraverso un classico della letteratura per l’infanzia, un’epoca di botteghe artigiane e di geppetti, maestri di un mestiere nobile che rianima una materia prima preziosa e vitale, come il legno, presente sulla scena nelle sue tante forme da albero fino a quella di burattino. Uno spettacolo che parla di solitudine e forza curativa dell’immaginazione (target dai 5 anni).