Danni e furti tra le macchine parcheggiate

Occhi puntati sugli sciacalli delle auto in sosta. Nel week end si sono registrate più segnalazioni per furti tentati o messi a segno. Il più singolare è accaduto sabato sera ai danni di una macchina parcheggiata in piazza Matteotti che è stata letteralmente smembrata da chi ha fatto il putiferio pur di strappare via l’autoradio. Testimoni hanno affermato di aver notato un uomo vestito con una felpa mimetica e con il cappuccio in testa aggirarsi proprio in quella zona per testare gli sportelli dei mezzi nella speranza di trovarne di aperti. Tanta la rabbia della vittima e, in generale, degli automobilisti che lamentano la carenza di sicurezza nei parcheggi.

"Ho avvisato subito il 112 – commenta un’utente sui social –. Nessuno oramai sembra stupirsi dinanzi al fenomeno". Sorte addirittura peggiore – finestrini mandati in frantumi – per il proprietario di un’auto lasciata nel piazzale del cimitero regolarmente chiusa. Le forze dell’ordine raccomandano massima attenzione nel non lasciare borse e oggetti in evidenza. Un suggerimento sempre buono.