Danni dell’alluvione. Un aiuto per le pratiche

A partire da lunedì, al primo piano del palazzo comunale sarà attivo il servizio di assistenza alla compilazione e all’invio a Regione Toscana del modulo per la ricognizione dei danni causati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi. Il servizio, rivolto ai cittadini residenti a Fucecchio, sarà esclusivamente su appuntamento da prendere a partire da lunedì alle 9 al numero 0571 268249. Lo sportello sarà attivo fino al 16 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Per svolgere questo servizio, il Comune si avvarrà di personale esterno fornito dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), nello specifico di operatori provenienti dalla Protezione Civile di Genova. Il modulo potrà comunque essere compilato e inviato a Regione Toscana autonomamente collegandosi all’indirizzo servizi.toscana.itformulari attivo fino al prossimo 31 dicembre. L’amministrazione comunale ricorda che per l’invio del modulo è necessario essere dotati di Spid, identità digitale. Coloro che ne fossero sprovvisti possono prendere appuntamento al numero 0571 268257 con lo sportello.