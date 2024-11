Danni all’impianto sportivo. Via libera ai lavori di ripristino

Il Comune di Montespertoli ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino dei danni alla copertura dello spogliatoio del campo da tennis e calcetto dell’impianto sportivo di Molino del Ponte, messo a dura prova dal maltempo. Non solo da quello recente: si fa difatti preciso riferimento a quanto accadde il 18 agosto del 2022, con venti che superarono i 100 km orari, come registrato dalla stazione meteo posizionata di Case Sartori, dove una raffica ha toccato in quel giorno i 111 km orari. Per quella circostanza, la Regione Toscana aveva dichiarato lo stato d’emergenza. In particolare per quanto riguarda il patrimonio comunale colpito, risultavano soprattutto il cimitero di Montegufoni (di recente rimesso in sesto) ed appunto gli spogliatoi del tennis e del calcetto presso gli impianti sportivi nel fondovalle Virginio a Baccaiano; danni, in quella circostanza, anche al Centro per la Cultura della vite e del vino "I Lecci" sulla via Lucardese (anche questo restaurato). Alla struttura sportiva di Molino del Ponte ci si è barcamenati per un paio d’anni durante i quali oltretutto non sono certo mancati gli eventi meteo avversi, tali da determinare il rischio di un deterioramento della situazione, e dunque - adesso che i soldi necessari ci sono - è l’ora di intervenire. La spesa messa in preventivo è di poco superiore ai 18mila euro.

Andrea Ciappi