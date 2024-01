"Dammi i soldi". Ma lei si rifiuta. Donna spinta a terra e ferita mentre cammina ai giardini

Stava passeggiando tranquilla nei giardini comunali nella zona di piazza Roma quando all’improvviso è stata avvicinata da un giovane uomo. "Dammi subito i soldi", le ha intimato con accento dell’est. Ma lei, 57 anni, si è rifiutata. E così è stata strattonata e spinta a terra. E’ successo nella tarda serata di sabato a Gambassi Terme.

L’aggressore è fuggito subito dopo e ha fatto perdere le proprie tracce, mentre la donna, residente nella zona, si è rialzata e ha deciso di andare in autonomia al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli, dove è stata assistita dai sanitari dell’ospedale. La vittima ha riportato lievi lesioni ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Ieri mattina, intorno alle 10, la 57enne si è presentata alla stazione dei carabinieri di Gambassi Terme per sporgere denuncia su quanto era accaduto la sera precedente. Ha raccontato ai militari dell’Arma che al momento dell’aggressione si trovava da sola: a un certo punto è stata avvicinata da uno sconosciuto. Non sembrava sotto l’effetto dell’alcol o droghe, ma la richiesta era chiara: voleva i soldi e quando ha ricevuto il rifiuto l’ha spinta con forza a terra.

I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti nell’area. Un episodio che fa seguito a quello, ancora più violento, accaduto nel giorno dell’Epifania, nella zona della stazione di Empoli, quando una 83enne era stata aggredita e rapinata da una baby gang. Proprio nei giorni scorsi la polizia ha arrestato un 22enne mentre tre minorenni, tra i 16 e i 17 anni, sono stati colpiti dal provvedimento della misura cautelare di permanenza in casa.