Dall’economia al verde. Le idee di Poggianti

Un focus sull’economia per Andrea Poggianti, candidato sindaco sostenuto da Centro Destra per Empoli e La Mia Empoli-lista civica, che ha presentato idee "precise" all’incontro con l’Unione Agricoltori. Tra le iniziative, Poggianti ha proposto la creazione di "un mercato coperto a Santa Maria per promuovere i prodotti agricoli locali", trasformando l’iniziativa ’Mercatale’ in una presenza permanente. "Chiederemo inoltre la denominazione Igp per il carciofo empolese che è una nostra peculiarità da valorizzare – ha detto – e ci adopereremo per l’estensione del marchio ‘Terre di Leonardo’ alla viticoltura". Poi l’idea per il recupero dei terreni abbandonati tramite il “Banco della terra” regionale, "coinvolgendo giovani start-up agricole per dar loro nuova vita". Poggianti ha sottolineato l’importanza di un approccio innovativo alla gestione del verde pubblico, con particolare attenzione alla selezione di specie autoctone come cipressi e querce, seguendo le linee guida regionali. Ha evidenziato la necessità di piantare alberi lontano dai bordi stradali per evitare problemi con le radici e di utilizzare tecniche avanzate per la manutenzione del verde.

Vittorio Ancillotti, giardiniere specializzato in arboricoltura e candidato nella lista Centro Destra per Empoli, ha parlato della necessità di rivedere l’approccio alla manutenzione del verde onde prevenire malattie e cedimenti degli alberi. Simone Cutrupi, operatore AIB della Regione Toscana e candidato per La Mia Empoli, ha discusso del trattamento dei residui di potatura e la manutenzione di cigli e fossi per prevenire incendi e rischi idrogeologici, anche nell’ottica di ridurre il rischio di incendi e inquinamento da abbruciamenti. "Tutte proposte – si legge nel comunicato stampa – che riflettono l’impegno di Poggianti e dei suoi candidati nel migliorare la gestione agricola e ambientale del territorio empolese, promuovendo sostenibilità, innovazione e valorizzazione delle risorse locali".