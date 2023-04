Dalle difficoltà economiche ai disagi psicologici

EMPOLESE VALDELSA

Le cause della dispersione scolastica sono molte e disparate: dalle difficoltà socio-economiche della famiglia a quelle linguistiche, dalle carenze metodologiche per affrontare gli studi ai disagi psicologici, solo per citarne alcune. La Asl Toscana Centro in merito agli accessi agli sportelli di consulenza psicologica ha rilevato un incremento del 25 per cento (da 20mila del 2021 a 25 mila nel 2022): sono triplicati i casi di anoressia, insieme a situazioni sempre più frequenti di depressione, ansia, ritiro sociale, isolamento, autolesionismo (con un rilevante incremento nella fascia 15-25 anni) e pensieri suicidi. I dati raccolti dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa nel profilo di salute 2023 evidenziano come i ragazzi under 20 del nostro territorio che hanno richiesto e utilizzato cure e servizi della salute mentale della Asl per almeno quattro volte nel 2021 sono 1.684, con un tasso significativamente maggiore di quello della Asl Centro e di quello regionale. Anche l’indagine Edit 2022 di Ars Toscana evidenzia un incremento del malessere giovanile: oltre 3 giovani su 10 vivono una condizione di disagio psicologico. Anche l’abuso di alcol è in aumento. Complice di questo malessere manifesto sembra essere anche la pandemia da Covid-19 che è stata vissuta come un evento traumatico, sottolineato dal fatto che il 12,3% dell’intero campione ha dichiarato di aver messo in atto almeno un gesto autolesivo nel corso dell’ultimo anno.