Dalla palestra alla casa della salute. Approvato il bilancio: ecco le opere

Spazi pubblici nell’ex sede della Croce d’Oro, nuova copertura per la palestra alla scuola Renato Fucini, e la prosecuzione dei poli scolastico e sanitario; in aggiunta l’eterna lotta alle frane; infine, nessun aumento di tributi locali: il consiglio comunale di Montespertoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-27 e questi sono i punti salienti.

In corso di realizzazione: nuova Casa della Salute, con un investimento di oltre 2 milioni di euro (oggi viene consegnato l’edificio della Asl come spiegato dal vicesindaco Marco Pierini); nuovo Polo 0-6. La struttura accoglierà 180 bambini della scuola dell’infanzia e 60 del nido. L’amministrazione ha anche stanziato 590mila euro per l’acquisto dei nuovi arredi del Polo 0-6.

In corso il dialogo con la Regione per la riqualificazione dell’ex campo sportivo di piazzale Lotti (in ballo 2 milioni di euro). Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dei versanti franosi con gli interventi pianificati su via San Piero in Mercato. Già si è detto nei giorni scorsi dei lavori di rifacimento di via Roma e via Sonnino, nel centro storico. Che, con l’ausilio di nuovi parcheggi, sarà pedonale.

Stanziati 490mila euro per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali: sostituzione del tetto della palestra della scuola media Fucini. Parte di questi fondi saranno destinati alla trasformazione dell’ex sede della Croce d’Oro, che diventerà il nuovo "Palazzo Futura". Questo spazio sarà un punto di riferimento per la comunità, ospitando aree di ‘coworking’, spazi dedicati alle associazioni locali e altre iniziative per le nuove generazioni.

"I tagli governativi e l’aumento dei costi strutturali stanno mettendo a dura prova la capacità dei Comuni di garantire servizi essenziali e di portare avanti progetti di sviluppo. Nonostante ciò, desidero rassicurare i montespertolesi su un punto fondamentale: l’amministrazione non intende gravare su di loro", le parole del sindaco Alessio Mugnaini.

Anche le frazioni al centro di progetti. A Fornacette, come anticipato da Pierini, è in programma la realizzazione di nuovi percorsi pedonali (finanziamento della Città Metropolitana di 200.000 euro).

Andrea Ciappi