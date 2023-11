Dal codice rosa alle cene solidali. Ecco gli appuntamenti

Un calendario ricco di appuntamenti che abbracciano tutto l’Empolese Valdelsa fino al 28 novembre per sostenere le attività del Centro antiviolenza. Si parte oggi alle 18 con Unicoop Firenze che al Teatro del Popolo di Castelfiorentino mette in scena una performance con l’attrice Daniela Morozzi. Alle 20 ci si sposta nei locali della contrada Ponte a Cappiano di Fucecchio per la cena solidale ’Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza’, a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith. Per l’occasione sarà possibile portare un oggetto per l’igiene personale o biancheria per la casa da destinare a una donna accolta in una delle strutture di Lilith. Giovedì alle 17,30 il Mmab di Montelupo ospita il convegno ’Il Codice Rosa per il contrasto alla violenza di genere’, venerdì dalle 15 alle 19 lo stesso argomento sbarca all’Enriques di Castelfiorentino. Sabato 25 alle 15 l’Auser di Gambassi Terme e lo sportello Lilith cureranno un’installazione artistica per sensibilizzare. Alle 17 al circolo Arci di Santa Maria a Empoli propone ’Voci al silenzio’: letture di brani sulle donne dai libri vincitori del Premio Pozzale. Fino alle 19,30 avanti col convegno ’Combattere la violenza di genere’ al Palazzo delle Esposizioni. Il ciclo di iniziative termina il 28 con il dibattito della Cooperativa Sos Luna alla Pubblica Assistenza di Empoli; alle 21 al Boccaccio di Certaldo lo spettacolo solidale di danza ’Amarsi’.