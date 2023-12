Dagli alberi al fotovoltaico, l’idea di Ikea in favore degli alloggi popolari

EMPOLI

L’albero di natale? Una volta smontato, guai a buttarlo. Seconda vita fa rima con giusta causa. È con questo spirito che Ikea Italia lancia “Compostiamoci bene“, iniziativa green che avrà ricadute anche su Empoli. Acquistando e restituendo, al termine delle festività natalizie gli abeti, infatti, sarà possibile sostenere un importante progetto di produzione e condivisione di energia pulita grazie all’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di due condomini di edilizia popolare. Uno a Firenze, l’altro a Empoli.

"L’edificio in città sul cui tetto verrà installato l’impianto fotovoltaico – fa sapere il noto marchio svedese specializzato nella vendita di mobili – è situato in una zona popolare di Empoli nella quale si registra un’alta densità di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il nuovo impianto fotovoltaico, oltre a portare benefici per le famiglie fragili, genererà un risparmio stimato della Co2 prodotta di circa 4.200 chilogrammi annui, contribuendo alla transizione verso un modello energetico più sostenibile e a minore impatto ambientale". “Compostiamoci Bene” dal 2016 vede Ikea impegnata in interventi di recupero ambientale e di riforestazione, in collaborazione con AzzeroCO2, società d’ingegneria e consulenza strategica, partecipata da Legambiente.

Per l’edizione 2023, anche Empoli è protagonista, grazie alla campagna di responsabilità sociale EnergyPop. Obiettivo, realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle case popolari e delle cooperative sociali: attraverso un sistema di condivisione dell’energia prodotta, uno strumento di contrasto alla povertà energetica e di ausilio alle famiglie in difficoltà.

Dal 6 al 15 gennaio gli abeti potranno essere riconsegnati in modo da permettere l’ avvio a compostaggio, innescando così un circolo virtuoso dalla terra alla terra. Per ciascun abete restituito, Ikea stanzierà un contributo di 4 euro.