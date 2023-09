Da Montespertoli a Montelupo e ritorno, alla scoperta dell'arte in Empolesa Valdelsa

Tutti in sella, anche in bici si fa cultura. E’ un appuntamento che gli amanti dell’arte, della storia e del cicloturismo non potranno perdere quello in programma per domenica 24 settembre tra Montespertoli e Montelupo Fiorentino. L’idea? Andare alla scoperta delle mostre Terre degli Uffizi percorrendo un affascinante itinerario cicloturistico. Il ritrovo è a Montespertoli alle 9, la prima tappa è al Museo d’Arte Sacra, tesoro nascosto che ospita la mostra "Filippo Lippi in Valdelsa" parte del progetto Terre degli Uffizi. Dopo la visita, i cicloturisti si metteranno di nuovo a pedalare per dirigersi verso il Museo della Ceramica di Montelupo, dove avranno modo di scoprire la mostra "La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti". Nel corso della giornata, è previsto un pranzo al sacco per consentire ai partecipanti di ristorarsi e fare quattro chiacchiere (il costo di 35 euro comprende il noleggio e-bike, il casco, l’ingresso ai musei e la guida esperta che accompagnerà i partecipanti durante tutto il percorso). Il rientro è per le 16 a Montespertoli. "Sarà un’opportunità straordinaria per esplorare le ricchezze culturali di Montespertoli e Montelupo Fiorentino in un modo unico, attivo e coinvolgente" dichiarano Aglaia Viviani e Alessandra De Toffoli, assessori alla Cultura di entrambi i comuni. L’esperienza sarà alla portata di tutti grazie alla bicicletta con pedalata assistita: un modo per promuovere non solo la cultura e il turismo, ma anche la salute grazie ad un’attività sana all’aria aperta.

"Crediamo che il benessere fisico e mentale sia strettamente legato alla scoperta delle arti e della natura - affermano De Toffoli e Viviani - Percorrere la pista del Turbone sulle due ruote, non solo permetterà ai partecipanti di esplorare le bellezze culturali dei nostri comuni, ma di scoprire un ambiente naturale particolare e di sperimentare uno stile di vita attivo e salutare". L’itinerario si snoderà per buona parte in un ambiente agricolo e fluviale, caratterizzato dalla presenza del Torrente Pesa, risorsa ambientale e turistica che entrambi le amministrazioni si impegnano a tutelare attraverso il "Contratto di Fiume". Prenotazione contattando Toscana by Bike al 393 9774847.