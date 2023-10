Da ex scuola a farmacia comunale. Via libera al piano per Villanuova

C’è il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori interni all’immobile dell’ex scuola di Villanuova. Diventerà una terza farmacia comunale ridando vita alla vecchia scuola della frazione. "Si tratta di un passo in avanti concreto e significativo per la realizzazione di un progetto che si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana che l’amministrazione comunale ha avviato e sta portando avanti su tutto il territorio - sottolinea il sindaco Brenda Barnini -. Aprire la terza farmacia comunale a Villanuova non soltanto ci permetterà di offrire un servizio importante nella zona, andando quindi incontro alle esigenze dei residenti, ma di fatto ci consentirà di dare nuova vita e nuove funzioni a un edificio che, un tempo, ospitava una scuola, contrastando anche il senso di abbandono e degrado che una struttura non utilizzata porta inevitabilmente con sé".

I lavori prevedono manutenzione ordinaria e straordinaria degli interni finalizzati a realizzare la nuova farmacia tramite alcune aperture interne, ma anche con l’adeguamento degli impianti, con la realizzazione do un impianto di raffrescamento, e un impianto rete dati e antintrusione, oltre a nuove pavimentazioni e nuovi infissi interni ed esterni. Per quanto riguarda, appunto, la parte esterna, l’intervento punta a sistemare il resede per la realizzazione di percorsi pedonali e spazi a parcheggio pubblico sulla parte frontale, a uso della nuova sede farmaceutica e alla realizzazione di un percorso separato, carrabile e pedonale di accesso alla porzione di fabbricato posteriore che rimarrà a uso del Comune. Inoltre il progetto comprende la realizzazione di rampe con pendenza idonea per rendere il fabbricato completamente accessibile.

Sarà realizzato l’impianto di illuminazione esterna del parcheggio con l’inserimento di cinque nuovi pali e relativi apparecchi e l’installazione di un sostegno per il posizionamento dell’insegna luminosa per la farmacia. Previste infine anche opere di giardinaggio davanti alla farmacia con la piantumazione di nuove alberature e siepi. L’importo totale del progetto è di 150mila euro.