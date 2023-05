Da disegno a simbolo di pace Lo studente e il dono alla prof

Dall’istituto comprensivo di Vinci alle strade di Milano. Quello che era nato come elaborato finale di un progetto scolastico è diventato un vero e proprio manifesto di pace. Manish Paul è un giovane studente della scuola vinciana e il suo disegno, la Colomba di Picasso che porta nel becco il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, rappresenta la pace preventiva a Milano e nel mondo. A distanza di 8 anni l’opera è ‘adottata’ dal maestro Pistoletto, come immagine-icona della mostra in corso a Palazzo Reale a Milano ’La pace preventiva’.

A dare i nativi al disegno nel 2015, un progetto che la scuola vinciana ripresenta ogni anno: ’Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto’, che "coniuga aspetti educativi e creativi-laboratoriali attivando un percorso di educazione all’immagine come strumento di cittadinanza attiva", spiega la professoressa Patrizia Vezzosi, ideatrice e curatrice del progetto. Da questa fucina di idee è nato il disegno di Manish, reso ancora più potente dal corredo della ’regola d’oro’, ovvero: "Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te". Come riconoscimento per il suo lavoro, Manish ha ricevuto recentemente una donazione, che ha deciso di condividere con chi ha contribuito a fargli raggiungere questo risultato. "Questo segno di riconoscenza e gratitudine del ragazzo riflette la sua consapevolezza che non si tratta di un’opera ideata da Pistoletto e neppure completamente personale – spiega la professoressa Vezzosi – ma è frutto di una rielaborazione e riflessioni comuni a tutta la classe". E infine un desiderio: "Sarebbe bello se il disegno di Manish – conclude la professoressa – diventasse simbolo della giornata internazionale della pace".