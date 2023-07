Crolla in strada il muro di una casa, un automobilista passa poco dopo. Sfiorata la tragedia nella notte

Castelfiorentino (Firenze), 13 luglio 2023 – Il crollo è avvenuto all’improvviso accompagnato da una grossa nuova di polvere, e un cumulo di macerie ha invaso la strada. È stata una fortuna che non ci siano stati feriti o addirittura conseguenze peggiori. Nella tarda serata di martedì un’intera parete di una casa abbandonata che si trova poco dopo il bivio per via Verdiana Bivona, lungo la salita che porta alla frazione di Castelnuovo d’Elsa, è franata ricoprendo di mattoni e calcinacci tutta la carreggiata. Il primo a lanciare l’allarme, intorno alle 23.30, è stato un automobilista di passaggio che si stava recando proprio verso il borgo collinare.

Improvvisamente i fari della vettura si sono imbattuti in una fitta e impenetrabile nebbia. L’automobilista, colto di sorpresa, ha inchiodato e una volta sceso si è reso conto di quello che era successo. L’uomo ha subito fatto la segnalazione e sul posto si è portata una squadra della Protezione civile – Arci Castelfiorentino, che a sua volta ha informato il sindaco Alessio Falorni. Il primo cittadino si è precipitato sul luogo per verificare l’entità del danno e cercare di capire il tipo di provvedimento da prendere subito. "Dal momento che non è possibile verificare lo stato dell’edificio, che ancora appare pericolante, abbiamo deciso di chiudere al transito la salita di Castelnuovo", è stata la comunicazione immediata del sindaco. Da una prima ispezione pare che il tetto dell’edificio, abbandonato da molto tempo e ormai ridotto a rudere, sia collassato e questo avrebbe spinto esternamente la già precaria parete. Il muro in pratica è venuto giù dalla parte della sede stradale. I soccorritori, durante la notte, hanno sgomberato la strada dai detriti. La strada, però, non è stata riaperto al transito veicolare. Troppo rischioso senza prima avere la certezza che non si verifichino altri crolli di porzioni della struttura.

Ieri sono stati fatti dei sopralluoghi, ma ancora non c’è certezza sulla stabilità dell’edificio. Quindi, per il momento, la strada resta chiusa. Tuttavia per raggiungere Castelnuovo d’Elsa residenti, fornitori e avventori hanno tre alternative. Si può infatti salire e scendere da via Coianese, oppure dalle Quattro strade o ancora dalla strada, ripristinata di recente, che porta al campo di calcio della frazione.

Irene Puccioni