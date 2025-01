Crolla il tetto di un’abitazione. Ore di ricerche tra le macerie per escludere feriti e dispersi

Chi era nei paraggi ha sentito un boato e in un primo momento ha pensato a un’esplosione. Invece si sarebbe trattato di un cedimento: una parte del tetto di un’abitazione di via 2 Settembre è crollato, riversando in strada una miriade di calcinacci. Momenti di terrore ieri sera a Lazzeretto, per un episodio che promette ulteriori sviluppi. "Si è verificato un crollo di un tetto di una casa – ha confermato nei minuti immediatamente successivi all’accaduto il sindaco Simona Rossetti – i vigili del fuoco sono sul posto. Tutti i mezzi di soccorso presenti". Stando ad una prima ricostruzione, si tratterebbe di un immobile di proprietà di un cittadino cinese, con lo stesso che sarebbe giunto in loco non appena appresa la notizia. Al crollo, sempre secondo quanto trapela, potrebbe aver contribuito lo stato di manutenzione dell’edificio stesso, che necessitava a quanto pare di opere di ristrutturazione (per le quali il titolare avrebbe in precedenza avviato l’iter). Il cedimento ha gravato anche sul solaio del primo piano, facendo crollare anche quest’ultimo. Subito dopo l’incidente, poco dopo le 18 sono arrivati a Lazzeretto i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, insieme ad un’ambulanza. La priorità quella di capire se all’interno della casa vi fossero o meno degli abitanti: nel report della tarda serata non risultano feriti né dispersi, proprio perché la casa sarebbe stata momentaneamente disabitata a causa dei lavori. Contemporaneamente, i pompieri sono stati impegnati nelle prime valutazioni sulle condizioni dello stabile alla luce del cedimento della copertura: si cerca di valutare la stabilità dello stesso e soprattutto l’eventuale effetto che il crollo potrebbe avere sulle abitazioni adiacenti.

Stando agli ultimi sviluppi, i componenti di un nucleo familiare che vivono in una casa attigua sono stati evacuati in via precauzionale. E poi c’è il capitolo relativo alla viabilità: via 2 Settembre è stata temporaneamente chiusa subito dopo il crollo, in modo da agevolare le operazioni di soccorso. Non sono da escludere al momento eventuali modifiche (sempre temporanee) alla viabilità, qualora la situazione lo richiedesse. E nelle prossime ore, come previsto in caso di incendio o di edifici pericolanti, il sindaco Rossetti dovrebbe infine firmare l’ordinanza che dichiara l’inagibilità dell’immobile fino alla messa in pristino dello stesso.