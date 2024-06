Crescono volontari e servizi offerti. La Misericordia si rafforza in città

Un bilancio positivo quello della Misericordia per il 2023. Aumentano i volontari che passano da 375 nel 2022 a 401, mentre i soci erano 6.972 e raggiungono quota 7.185. Le ore di lavoro totali da 104mila salgono a 109mila con un valore riversato sulla collettività che sfiora i 2 milioni di euro. "Un lavoro di amore, impegno e dedizione – scrivono dalla Misericordia – che ha portato i volontari e i confratelli dell’Arciconfraternita empolese al fianco degli ultimi per dare supporto e sostegno".

Nel 2023, la Misericordia di Empoli attraverso il centro Emmaus-Casa Albergo ha ospitato 323 persone con 8.146 giorni di permanenza, alla mensa popolare sono stati distribuiti 26.113 pasti, 16.884 nel 2022. Il servizio per le attività di soccorso e di trasporto socio-sanitario ha risposto a 4.481 emergenze, impiegando 259 volontari e 82.312 ore di servizio. La Centrale operativa, il cuore dei servizi di trasporto socio-sanitari della Misericordia dove confluiscono le richieste della cittadinanza e del 118 per le emergenze, ha gestito una media di 500 chiamate al giorno per attività di trasporto, telesoccorso, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare, coprendo 201.343 chiamate. Il gruppo Protezione Civile della Misericordia, una delle realtà operative di maggiore specializzazione nel campo sanitario in tutta l’area Empolese-Valdelsa, ha portato supporto in 4 emergenze, percorrendo 7.694 km con 97 volontari e prestando 7.980 ore di servizio. La Misericordia offre supporto per la salute dei cittadini con ambulatori di prossimità per visite mediche o esami strumentali: nel 2023 10.500 pazienti hanno trovato qui una risposta ai loro bisogni e dal luglio 2023 è stato aperto il Punto prelievi dove sono arrivati 4.819 pazienti.

Il 2023 ha segnato anche la prima edizione di We Care Empoli, una grande serata di beneficenza a sostegno dell’Emporio Solidale, evento che sarà replicato. Alla presentazione del bilancio sociale 2023, il Governatore Pier Luigi Ciari ha parlato del ruolo delle organizzazioni del Terzo settore alla luce della riforma del 2017, sottolineando la tendenza a un progressivo diminuire del numero di chi scegli di impegnarsi come volontario: "Il volontariato ha una missione suprema ovvero diffondere nella società il principio del dono come gratuità. Si tratta di un’opera svolta in silenzio da tutti i volontari senza mai risparmiarsi. Come organizzazione abbiamo un potere rivoluzionario, produciamo un mondo di bene senza fine di lucro, un valore fondamentale per la nostra società che è il bene degli altri".

L’assemblea per l’approvazione del bilancio è stata anche l’occasione per la presentazione alla cittadinanza, e la benedizione, di 4 nuovi mezzi: due pulmini, un’ambulanza e un furgoncino coibentato per il trasporto di alimenti e pasti freschi. Dal punto di vista economico, la Misericordia nel 2023 ha portato avanti il percorso intrapreso con il rinnovo del Magistrato, l’efficientamento dell’organizzazione, il monitoraggio dei costi, la riduzione dei debiti e il riequilibrio della posizione debitoria verso il sistema bancario. Il totale dei ricavi è stato di 3,9 milioni con un margine operativo di circa 1 milione di euro a cui vanno sottratti costi generali per 625mila euro, ammortamenti per 250mila euro, oneri finanziari per 140mila euro e imposte per 55mila euro, nonché aggiunti contributi per 65mila euro.

Per quanto riguarda la Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia empolese, sono iniziati i lavori di ammodernamento della Rsa, che entro il 2025 conferiranno una nuova immagine alla struttura, da sempre eccellenza nell’assistenza ad anziani, malati di Alzheimer e persone non autosufficienti. La Fondazione Chiarugi nel 2023 ha prestato servizi e ricevuto contributi per oltre 5,2 milioni di euro.