Cresce la squadra "azzurra": in campo anche Alessandro Pisu Alessandro Pisu, fucecchiese classe 1987, si candida con Forza Italia a consigliere comunale per supportare Vittorio Picchianti. Dipendente di un'azienda di nastri adesivi, si impegna a migliorare le strutture sociali per i minori in difficoltà. La campagna elettorale del centrodestra unito, con ospite Renata Polverini, procede.