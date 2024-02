Corti Circuito. Attori amatoriali in maratona

CASTELFIORENTINO

La prima edizione del 2023 ha riscosso un enorme successo, non solo dal pubblico che ha assistito ai vari spettacoli, ma anche da parte dei diversi gruppi teatrali, locali e non, che hanno così potuto confrontarsi ed instaurare duraturi rapporti per altre iniziative. Così come era fin dall’inizio nelle intenzioni degli organizzatori ecco che la maratona di corti teatrali firmati dall’associazione per la cultura teatrale TeatroCastello, andrà in scena anche quest’anno. L’appuntamento con “Corti Circuito“ è infatti per il prossimo 26 maggio a Castelfiorentino. Una occasione insomma per vivere un’altra bellissima esperienza. Alla kermesse possono partecipare tutte quelle compagnie amatoriali regolarmente iscritte alla Federazione Italiana Teatro Amatori e per farlo c’è tempo fino al 15 aprile per realizzare e spedire il proprio corto teatrale. Tra tutti quello che arriveranno, poi, ne saranno selezionati otto che parteciperanno alla maratona indetta per il 26 maggio. Queste brevi rappresentazioni saranno poi votate da una giuria esterna, che decreterà il podio della manifestazione. Sono previsti dei premi in denaro per i primi tre corti teatrali classificati.

Il concorso è inserito all’interno della rassegna “Incanti & Banchi“, nella giornata dedicata al Mercato e teatro d’incanti che si svolgerà nel centro storico di Castelfiorentino. Lo scopo, oltre a quello di sostenere lo spettacolo dal vivo, di sperimentare nuovi linguaggi teatrali, nuovi pubblici e di favorire l’incontro tra tecniche e metodologie diverse del fare teatro, è quello di stimolare la creatività, la resistenza e le capacità di adattare il proprio prodotto artistico, nonché quello di animare il centro storico della cittadina valdelsana. Qui, infatti, le 8 compagnie selezionate avranno modo di esibirsi più volte dalle 16 alle 19 nelle diverse locations a loro assegnate. Al mattino e nel primo pomeriggio, invece, presso il ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino gli 8 gruppi di attori metteranno in scena una sola volta le loro opere, della durate massima di 15 minuti, tra cui la giuria (formata da 5 membri) selezionerà le tre performances che avranno accesso alla finale delle 19.15 sul palco centrale.