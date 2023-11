Corso per radioamatori. Via al progetto a scuola

È iniziata ieri la collaborazione tra il Ferraris-Brunelleschi e la Sezione radioamatori Ari di Empoli. Si tratta di corsi per ottenere la patente di radioamatore che permette di utilizzare apparecchiature radio ricetrasmittenti in grado di collegare i radioamatori in giro per il mondo. I corsi sono aperti agli studenti a partire dai 16 anni e a tutti gli appassionati. Le lezioni si svolgeranno con cadenza bisettimanale all’interno della scuola dalle 21 alle 23 e permetteranno, ai partecipanti, di sostenere l’esame (previsto per giugno) di abilitazione all’utilizzo di apparecchiature radio. Nel periodo del corso la sezione Ari di Empoli sarà aperta tutti i martedì sera dalle 21 per prove pratiche di trasmissione radio e per iniziare a conoscere le apparecchiature. La collaborazione tra Ari Empoli e l’istituto prevederà, nel prossimo futuro, iniziative rivolte ai soli studenti per attività extra curriculare con progetti incentrati sulle comunicazioni radio, sulla realizzazione di radiosonde e su tutto quanto inerente le trasmissioni via etere.