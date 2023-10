Corsi di teatro per tutti. Le proposte del "Pacini"

Fino a maggio 2024, e c’è ancora la possibilità di iscriversi, al Teatro Pacini, vengono organizzati corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti diretti da Claudio Benvenuti, Sergio Bulleri e Marta Paganelli.

I corsi si rivolgono a bambini, ragazzi e adulti a partire dai 4 anni d’età e permettono di avvicinarsi al teatro in maniera ludica. I partecipanti ai corsi dono divisi in gruppo in base alle varie fasce. L’attività teatrale è un ottimo strumento per sviluppare la creatività, l’empatia, superare le proprie timidezze, imparare a stare in gruppo e dare sfogo alla propria fantasia, attraverso l’invenzione di storie e l’interpretazione di personaggi fantastici.

Durante il percorso, i partecipanti saranno guidati ad un uso corretto della voce, al raggiungimento della consapevolezza del proprio corpo, scoprendoli anche come strumenti espressivi. I corsi culmineranno con le prove e l’allestimento degli spettacoli che saranno presentati sul palcoscenico del Teatro Pacini. I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti.