Corse di primavera In pista 89 cavalli

Cresce l’attesa per il fatidico 21 maggio, la data prescelta per l’edizione numero 42 del Palio di Fucecchio, domenica 26 marzo al via il primo dei due appuntamenti con le Corse di Primavera, l’evento durante il quale le 12 Contrade vedranno all’opera i cavalli che poi potranno prendere parte alla corsa. Il secondo appuntamento è fissato invece per sabato 15 aprile. La prima sessione, in programma a partire dalle ore 10 e fino al pomeriggio, vedrà scendere in pista nella Buca d’Andrea ben 89 cavalli, tra cui scuderie note e nomi altisonanti. Grande, dunque, la soddisfazione dell’Associazione Palio, che nei prossimi giorni renderà noti il numero e la composizione delle batterie, per un evento che di anno in anno continua a crescere confermandosi un appuntamento di grande richiamo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Il Palio di Fucecchio. Maggiori informazioni su www.paliodifucecchio.it.