Coppetta e psicologia La terapia? Si fa col gelato

Parlare di psicologia - in termini scientifici - davanti a un bel gelato. Succederà dal venerdì a Vinci, alla Gelateria ‘La Vendetta’. Iniziativa alla quale il Comune di Vinci ha assegnato il patrocinio. ’Divulgheremo al pubblico una psicologia dal volto umano, non triste’, spiega la titolare, la dottoressa Caterina Tornani, che sa di ciò che si sta parlando: è psicoterapeuta. E sa benissimo che l’alimentazione gioca un ruolo chiave in questa scienza, più che mai il celebre cono: nasce così la Gelato Therapy, un ciclo di conferenze in cui, il gelato diventa "strumento di promozione di cultura, umanità, scienza e aggregazione". Venerdì alle 18.30 primo incontro dal titolo "Quando le relazioni sono tossiche. Manipolazioni e ricatti affettivi" tenuto dal dottor Stefano Falcini, psicologo e psicoterapeuta. Negli altri appuntamenti tra aprile e maggio si parlerà poi di cromoterapia, tecniche di rilassamento, arte, musica, libri: "La mia ‘mission’ con Gelato Therapy – spiega Caterina Tornani - diventa sempre più la realizzazione dei propri sogni, l’esaltazione di ogni differenza. Gelato Therapy vuole essere uno spazio di benessere aperto a tutti, gratuito per tutti, sempre gustando un ottimo gelato, prodotto con amore, materia prima di eccellenza e secondo la tradizione di famiglia". Il marchio registrato, ’Gelato Therapy by La Dottoressa’, è un progetto che nasce dalla fusione di due vocazioni: la psicologia-psicoterapia e la gelateria. "Tutta la vita ho esercitato come psicologa e psicoterapeuta - dice la titolare - ma a un certo punto ho sentito la necessità di dare un cambio".

Le altre conferenze, sempre alle 18.30: 14 aprile Valeria Paoletti con ’Introduzione all’armocromia, come migliorare la propria bellezza naturale e aumentare l’autostima con i colori’; 21 aprile Stefano Falcini con ’Non posso vivere senza di te! Amore vero o dipendenza?’; 28 Aprile Romina Tognetti con ’Conosci le tecniche di rilassamento? Scoprile con me per alleviare lo stress quotidiano’; 5 maggio Susanna Nucci con ’Cibo e mente: scardinare l’accezione negativa della dieta e ritrovare un equilibrio con il cibo’; 12 maggio ancora Nucci con ’Alimentazione come prevenzione antiage’; il 19 ancora Falcini con ’Amare se stessi e amare gli altri: istruzioni per l’uso’; il 26 Sandra De Filippo: ’Conosci i tuoi 4 poteri? Scoprili con me e diventa padrone della tua vita’.

Andrea Ciappi