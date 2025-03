Controllo qualità alimentare e documentazione HACCP

È ricercato tecnico controllo qualità settore alimentare per industria alimentare di Empoli. La figura si occuperà della documentazione del manuale HACCP della certificazione in essere IFS per il rispetto delle normative in vigore. Inoltre il candidato si occuperà di gestire le attività di controllo della qualità del processo produttivo. Richiesto il possesso di titolo di studio in linea con l’attività e il settore (scienze e tecnologie alimentari, chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia, scienze dell’alimentazione o farmacia). Offerto contratto a tempo determinato, full time. Sono richieste buone conoscenze informatiche, buone doti relazionali, disponibilità e predisposizione al lavoro in team. Necessario essere in possesso di patente B e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi alla posizione accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 14 marzo.