Controlli di notte contro lo spaccio. Arriva la stretta nelle zone sensibili

Droga, spaccio e insicurezza non lasciano dormire sonni tranquilli. Gli episodi di microcriminalità sono ormai all’ordine del giorno e i residenti che abitano nelle zone più critiche della città sono esasperati. Per questo il Comune corre ai ripari con una stretta, non solo di giorno ma anche di notte. Da alcune settimane infatti sono partiti nuovi controlli serali nelle zone più ’calde’ – tra i quartieri di Corea e Pontorme, in via Cherubini, dove da tempo erano state segnalati casi di spaccio e consumo di droga – grazie all’arrivo di 6 nuovi agenti per il corpo della Municipale dell’Unione dei Comuni. Martedì il primo incontro del sindaco Alessio Mantellassi e dell’assessora alla sicurezza, Valentina Torrini, con le pattuglie in strada e coi cittadini.

"Testimoniamo vicinanza ai residenti e agli agenti della Municipale – commenta il sindaco –. Avere poliziotti e carabinieri in più faciliterebbe il compito. Da parte nostra, l’Unione dei Comuni ha assunto nuovi agenti che si stanno insediando e che permettono di sviluppare nuovi servizi". Anche l’assessora Torrini sottolinea la necessità di più agenti. "Servono più membri delle forze dell’ordine, un coordinamento continuo con loro, un aumento delle telecamere e anche maggiore ascolto dei cittadini". Nelle prossime settimane saranno sviluppati nuovi controlli a piedi in piazza Madonna della Quiete e via del Giglio.

Verranno attuati anche servizi di pattugliamento a piedi da parte della Municipale con le due unità cinofile, Willy e Noa. La convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per i controlli serali, verrà estesa anche all’associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo. Nei prossimi mesi saranno riattivati i canali di controllo del vicinato per zone in cui i residenti hanno fatto richiesta.