Contrada San Pierino Fucecchio: Consiglio Under 18, ecco i giovani dirigenti

FUCECCHIO

Hanno tutti tra i 14 e i 15 anni e per la contrada arancio e azzurra del Palio di Fucecchio, andranno a comporre il Consiglio Under 18. L’istituzione di un gruppo di giovanissimi contradaioli è unica nel suo genere nell’ambito paliesco, una novità che arriva da San Pierino dove il Consiglio direttivo si è rinnovato nei mesi scorsi per assegnare la carica di presidente ad Alberto Gorelli. Il popolo d’Oltrarno, dunque, apre un nuovo capitolo della sua storia con tante piccole grandi svolte. Tra queste, l’ingresso per la prima volta in Consiglio di quattro donne su 15 cariche complessive e due vicepresidenti (Michele Speranza e Federico Cioni). Ha le idee chiare Gorelli, al quale Iacopo Taddei ha ceduto il testimone.

"Costituire un Consiglio di giovani contradaioli che non sarà solo figurativo ma operativo - spiega il neo presidente, che in passato ha già ricoperto vari ruoli fra i quali capitano, mangino e vicepresidente - I ragazzi avranno incarichi e cariche proprio come succede per il Consiglio ufficiale. Dalla tesoreria alla gestione eventi, nel limite della loro età, avranno responsabilità e potere decisionale, restando ovviamente affiancati da un adulto. Sarà un percorso che darà loro modo di confrontarsi, lasciando anche spazio agli sbagli. Un passo importante, un salto di qualità per educare e far crescere i ragazzi nella vita democratica".

Ad oggi soltanto il Palio di Asti ha un Consiglio under 18. "Siamo i secondi in tutta Italia e questa è una novità, soprattutto per Fucecchio - prosegue Gorelli - L’idea era nata prima del Covid e se oggi è realtà è anche grazie a chi è stato d’aiuto per redimere lo statuto: Daniele Cristiano, Iacopo Taddei, Ilaria Taddei, Laura Rosellini, Luca Marrucci". D’ora in avanti San Pierino - con cinque vittorie all’attivo, l’ultima nel 2022 con l’accoppiata Dino Pes e Zia Zelinda - darà la possibilità ai baby dirigenti di ricoprire ruoli importanti, preparandoli già per il futuro, senza poi doverli formare una volta pronti per fare ingresso nel Consiglio direttivo. "Ci auguriamo di essere d’ispirazione alle altre consorelle, siamo certi che ci seguiranno in questa iniziativa". Ecco i nomi dei giovani componenti: Tommaso Gorelli, Emanuele Gorelli, Federico Macchi, Zoe Baldacci, Sara Montanelli, Federico Digangi, Elisa Baffetti, Nico Bartoli, Sara Poggiali, Nico Testi, Andrea Bonistalli, Samuele Savastano, Viola Falorni, Filippo Macchi e Ginevra Ragone. I ruoli ancora non sono stati ratificati, ma il gruppo intanto ha preso forma ed è pronto a partire per questa nuova avventura.

Ylenia Cecchetti