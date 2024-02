"Contessa Emilia" premia talento e impegno

I personaggi di spicco, il valore aggiunto della nostra comunità, la nostra storia. È stato prorogato al 18 febbraio il termine di scadenza per presentare le candidature all’edizione 2024 del premio "Contessa Emilia". Si potranno presentare al massimo due candidature per ogni categoria, segnalando storie di donne del passato, ovvero non viventi alla data del contest, e donne del presente, ovvero in vita alla medesima data, per un totale di massimo quattro candidature, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune di Empoli nell’apposita sezione. Chi vorrà potrà anche inviare la propria autocandidatura. Inoltre, potranno essere ripresentate anche candidature già presentate nella precedente edizione.

Tutte le proposte che arriveranno saranno raccolte in una pubblicazione che potrà diventare patrimonio per la comunità. A partire da questa edizione, la commissione Pari opportunità assegnerà inoltre una menzione d’onore a una donna empolese del presente o del passato che ha compiuto un’azione di straordinario valore verso la propria comunità, distinguendosi per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze e per il bene della comunità.