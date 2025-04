Concerti e i luoghi della cultura aperti per festeggiare ottant’anni di libertà

EMPOLESE VALDELSA

Ottant’anni di libertà, indipendenza e democrazia. Ottant’anni dalla liberazione dal nazifascismo. Il calendario è fitto anche nei Comuni del Valdarno. L’amministrazione comunale di Montelupo con Anpi, Auser, Arci, il Circolo "Il Progresso" e Spi-Cgil ricorderà i volontari che partirono il 13 febbraio del ’45 da Empoli verso la linea gotica; più di 20 erano di Montelupo. Alle 9, i fiori alla tomba di Guido Guidi al cimitero dell’Ambrogiana. Omaggio anche al Circolo "Moreno Gracci" di Turbone. Altra deposizione in piazza Salvo d’Acquisto alle 11, per poi ritrovarsi alle 13 al pranzo partigiano nella sala del "Progresso" in via Rovai. Sarà il concerto "Due voci nel vento. Canti di Resistenza, pacifismo e amore" a chiudere il pomeriggio di memoria. Deposizioni di corone di alloro anche in via Gramsci a Limite sull’Arno alle 10 e in via Corti a Capraia Fiorentina alle 11. A Cerreto Guidi dalle 10.30 alle 12.30 celebrazioni in centro e nelle frazioni; il corteo farà tappa alla Chiesa di San Bartolomeo a Gavena, alla Chiesa di Santa Maria Assunta a Bassa, in via Vittorio Veneto in centro a Cerreto, in piazza Vittorio Emanuele II, alla scuola elementare di Lazzaretto e in piazza 23 Agosto. Spostandosi a Vinci, l’appuntamento è alle 10.30, al giardino Pertini di Villa Reghini dove dopo l’intervento del sindaco, si esibirà il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana. Alle 12.30 alla Casa del Popolo di Spicchio, svago e convivialità al pranzo della Liberazione. Alle 15.30 alla Chiesa di Santa Lucia, Messa in ricordo di Ferruccio Lelli, Silvano Peruzzi e Luigi Sabatini, vittime dei fatti di Santa Lucia. A seguire, cerimonia a Tribbio al Rio. Restando a Vinci, il Museo Leonardiano sarà aperto anche domani con due laboratori su "Leonardo e la pittura" e "Leonardo e le macchine" previsti per le 11 e le 12,15. Ad Anchiano si potrà partecipare ad una camminata della memoria tra i sentieri del Montalbano, con pranzo al sacco e una celebrazione speciale sotto l’ombra del leccio di Faltognano. Dalle 10.30, il percorso toccherà alcuni tra i luoghi più significativi della storia locale, paesaggi incantevoli colpiti dagli orrori della guerra. Anche a Certaldo, apertura straordinaria dei musei con orario continuato dalle 10 alle 19, senza pausa pomeridiana.

Y.C.