Computer Gross "brilla" sul podio. Ma anche Acque continua a far bene

Quel colosso, nato nel 1973, che rappresenta la città ed il suo indotto in giro per l’Italia (ed anche nel resto del mondo) non vede arrestare la propria crescita. Stiamo parlando del gruppo Sesa che, con varie delle proprie declinazioni aziendali interne, rappresenta la realtà che porta a casa il maggior fatturato di attività sul territorio empolese, secondo quanto riportato dal portale specialistico Reportaziende.it che prende in esame gli ultimi tre anni disponibili su questi aspetti. Come specificato nei giorni scorsi, la multinazionale ha chiuso il primo semestre dell’anno fiscale al 31 ottobre (relativi all’anno fiscale al 30 aprile 2024, nda) con ricavi a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 14,5% rispetto allo spesso periodo dell’esercizio precedente, confermando la rotta verso ricavi nel range compreso tra 3,2 miliardi e 3,3 miliardi e un margine operativo lordo tra 240 milioni e 250 milioni. Numeri davvero imponenti che la dicono lunga sul peso di questa realtà.

La "galassia" Sesa è particolarmente densa e variegata di marchi ma, complessivamente, ce ne sono due che spiccano: il più importante è anche il più conosciuto, ovvero la Computer Gross che ha concluso il 2022 (ultimo anno al momento disponibile) con un fatturato di oltre un miliardo e 800 milioni di euro ma dimostrandosi in forte e rapida ascesa anche dal punto di vista degli utili (attestati a oltre 41 milioni) con un incremento rispetto al 2021 del +11,75%. In questo caso ricordiamo che siamo nel campo del commercio all’ingrosso di computer, sviluppi di software e tutto ciò che sono apparecchiature informatiche. La stessa Computer Gross, con questi numeri, si piazza al sesto posto assoluto in tutta la provincia di Firenze dovendo stare dietro a due distinte aziende che fanno capo alla Nuova Pignone, altrettante che afferiscono a Gucci e poi c’è Unicoop.

Sempre il gruppo Sesa, però, trova un altro posto sul podio empolese grazie alla Var Group spa (363 milioni e spiccioli): nel quartier generale del colosso non si sbaglia un colpo. In mezzo, ovvero da medaglia d’argento, c’è un altro simbolo che fa conoscere Empoli a più latitudini, ovvero la Sammontana ed i suoi gelati: in due anni, finita la pandemia, l’azienda ha aumentato il proprio fatturato di 150 milioni (quello del 2022 è poco al di sotto del mezzo miliardo) ma è rimasta in campo negativo per l’utile con una perdita del -1,09%.

Scorrendo la graduatoria prettamente empolese-centrica, invece, troviamo Acque Spa al sesto posto, ovvero la partecipata che si occupa di farci arrivare l’acqua potabile direttamente ai nostri rubinetti, ed anche in altre province.

Subito alle sue spalle il gruppo Scotti, legato al mondo dell’automobile e veicoli commerciali che raggruppa ben tre marchi differenti tutti oltre i 60 milioni mentre l’ultima oltre i 50 milioni è, sempre nel mondo auto, la Brogi&Collitorti (oramai presente anche in altre città della Toscana) con 57 milioni di fatturato in calo del 2,49% ma con un utile che aumenta del 99% sul 2022 seppur senza cifre alle stelle. Ci sarebbe anche la Irplast, con oltre 100 milioni di giro d’affari, ma su Reportaziende.it i numeri sono fermi al 2021. In tutto, secondo il portale specializzato nelle performance delle imprese italiane, sono 62 le aziende empolesi che possono vantare un fatturato che supera i dieci milioni di euro.

red.emp