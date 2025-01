Commissione pari opportunità. D’Antuono presidente e Badini vice

Prima riunione per la nuova Commissione pari opportunità di Empoli lunedì scorso in Municipio. Elette presidente e vicepresidente: Maria Cira d’Antuono guiderà la Commissione, avvocata, 46 anni, madre di Giulia e Lorenzo, ercolanese di nascita empolese di adozione dal 2008 ed Elettra Badini è la vicepresidente, 36 anni, nata a Roma ed empolese d’adozione da 13 anni, consulente pedagogica in libera professione e docente universitaria in materia di pari opportunità e violenza di genere.

"Faccio loro e a tutte le componenti i miei complimenti – commenta la presidente del consiglio Simona Cioni –. Sono contenta della massiccia partecipazione per questa prima riunione. Le componenti della commissione rappresentano mondi diversi, anche a livello professionale e lavorativo, e questo porterà a dei contributi eterogenei".

Soddisfatta la neo eletta presidente d’Antuono: "Far parte della Commissione ed esserne votata presidente è motivo di orgoglio e di grande responsabilità. Porteremo avanti il lavoro ben avviato dalla Commissione negli anni scorsi integrandolo con nuove proposte e azioni così da rispondere alle nuove esigenze del territorio".