"Cominciamo a pensare ad una competizione senza gli animali"

Nel giorno del Palio si alza anche un’altra voce. Quello di chi lo vorrebbe senza animali. Segnatamente senza cavalli. È Fabrizia Morelli (consigliere del M5S): "Un Comune dovrebbe detenere il dovere di rappresentare tutti i cittadini, dal primo all’ultimo – dice Morelli –. Molte sono le persone che aderirebbero ad un Palio senza l’utilizzo di animali e indubbiamente un Palio che ponga al centro una sana competizione tra essere umani, potrebbe costituire un’attività più educativa e più coinvolgente per tutti, soprattutto per i bambini". "La natura non ha creato gli animali per renderli schiavi dell’essere umano – attacca Fabrizia Morelli – il cavallo non partecipa alle gare ippiche “per natura”. Per quanto si voglia far credere che il cavallo durante le corse del Palio sia tutelato, questa convinzione contrasta totalmente con la realtà dei fatti, perché molto spesso i cavalli muoiono o vengono poi soppressi perché non più utili".