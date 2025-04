Come cambia la farmacia. Ecco tutti i nuovi servizi per una sanità diffusa

"Un’offerta che rafforza il concetto di una sanità diffusa, di prossimità. Dalla professionalità delle farmacie private alla grande offerta pubblica delle sedi comunali 1 e 2, che in questi mesi hanno raccolto la sfida della nostra amministrazione per fornire la più ampia offerta possibile per i nostri cittadini". La sindaca Francesca Giannì ha così presentato il progetto "Farmacie dei Servizi", che mira a trasformare le farmacie del territorio in "veri e propri presidi sanitari in grado di erogare un’ampia gamma di prestazioni assistenziali", sia nel pubblico che nel privato. Un piano che l’amministrazione comunale ha portato avanti in coordinamento con le farmacie di Castello per arrivare alla possibilità per il cittadino di accedere ad una serie di servizi aggiuntivi direttamente in farmacia: dall’elettrocardiogramma alle autoanalisi del sangue (con vari pacchetti per il controllo del colesterolo o della glicemia) passando per l’Holter pressorio e quello cardiaco.

E poi la misurazione della pressione, il Cup per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici, e la possibilità di effettuare il cambio del medico di famiglia o attivare la tessera sanitaria. Alla Farmacia Comunale 1 (via Ridolfi), è possibile fare l’autoanalisi del sangue, l’elettrocardiogramma, l’Holter pressorio e cardiaco, accedere a servizi come il Cup, il cambio del medico, l’attivazione della tessera sanitaria, il tampone Covid, la prenotazione analisi del sangue SSN, la misurazione della pressione e del peso corporeo, usufruire di preparazioni galeniche o del distributore automatico (prenotando ai numeri 057164013 e 3762315811).

Alcuni di questi servizi sono fruibile anche alla Farmacia Comunale 2 (piazza Grandi) dove lo scorso febbraio è stato introdotto l’orario continuato dalle 8 alle 20. Idem dicasi per la Farmacia Venturi e per la Farmacia Dani del capoluogo, le due farmacie private coinvolte nel progetto. "Siamo riusciti a fare della Farmacia Comunale 1 un presidio sanitario polifunzionale, nella prospettiva di una migliore integrazione tra i servizi sanitari della nostra area e del potenziamento dell’assistenza di prossimità – ha concluso l’assessora alla sanità Federica Parisi - alla Farmacia Comunale 2 abbiamo puntato invece di più sul prolungamento dell’orario, ottenuto grazie all’assunzione di due farmacisti, in un’ottica di miglioramento generale dei rapporti con l’utenza".